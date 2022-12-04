Плохая гигиена «тесно связана» с тремя видами рака – онколог Воробьев

Рак полости рта

«Плохая гигиена полости рта тесно связана с раком полости рта. Это способствует канцерогенному потенциалу других известных канцерогенов, таких как табак и алкоголь»., - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Вокальные изменения

Трудности жевания, глотания или речи

Ощущение толщины в горле

Боль в ушах и головная боль

Рак шейки матки

«Правильные методы гигиены во время менструации должны широко освещаться и внедряться в обществе, чтобы снизить риск рака шейки матки».

Рак полового члена

«Скорее всего, это связано с тем, что люди с фимозом с меньшей вероятностью смогут тщательно очистить половой член».

Соблюдение правил личной гигиены является важной составляющей хорошего самочувствия каждого человека. Некоторые исследования показали, что несоблюдение правил гигиены может привести к серьезным заболеваниям из-за хронических инфекций и воспалений. Среди этих заболеваний три основных вида рака, которые могут вызвать опасные для жизни осложнения, если их вовремя выявить.Наличие проблем с зубами, таких как расшатанные или шатающиеся зубы, без каких-либо стоматологических осложнений часто может быть ранним признаком рака ротовой полости.Плохая практика гигиены во время менструации, связанная с использованием старой ткани и ее выбросом на открытом воздухе, является значительным фактором риска рака шейки матки.Рак шейки матки занимает четвертое место среди наиболее часто диагностируемых видов рака у женщин и четвертое место среди основных причин смерти от рака. Инфекция ВПЧ, особенно типов 16 и 18, является причиной ошеломляющих 75 процентов всех случаев заболевания.Рак полового члена — это редкий тип рака, который в основном поражает кожу, покрывающую головку полового члена. Это может быть опасно для жизни, если поймать поздно.Люди с фимозом, который описывает плотную крайнюю плоть, подвергаются повышенному риску рака полового члена.Ранее МедикФорум писал о болезнях, которые возникают из-за стресса.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.