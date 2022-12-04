Плохая гигиена «тесно связана» с тремя видами рака – онколог Воробьев
Несколько привычек образа жизни связаны с развитием рака, но одной из самых игнорируемых может быть плохая гигиена.
Соблюдение правил личной гигиены является важной составляющей хорошего самочувствия каждого человека. Некоторые исследования показали, что несоблюдение правил гигиены может привести к серьезным заболеваниям из-за хронических инфекций и воспалений. Среди этих заболеваний три основных вида рака, которые могут вызвать опасные для жизни осложнения, если их вовремя выявить.
Рак полости рта
«Плохая гигиена полости рта тесно связана с раком полости рта. Это способствует канцерогенному потенциалу других известных канцерогенов, таких как табак и алкоголь»., - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Признаки, на которые следует обратить внимание, по словам Воробьева, включают:
- Вокальные изменения
- Трудности жевания, глотания или речи
- Ощущение толщины в горле
- Боль в ушах и головная боль
Рак шейки матки
Плохая практика гигиены во время менструации, связанная с использованием старой ткани и ее выбросом на открытом воздухе, является значительным фактором риска рака шейки матки.
«Правильные методы гигиены во время менструации должны широко освещаться и внедряться в обществе, чтобы снизить риск рака шейки матки».
Рак шейки матки занимает четвертое место среди наиболее часто диагностируемых видов рака у женщин и четвертое место среди основных причин смерти от рака. Инфекция ВПЧ, особенно типов 16 и 18, является причиной ошеломляющих 75 процентов всех случаев заболевания.
Рак полового члена
Рак полового члена — это редкий тип рака, который в основном поражает кожу, покрывающую головку полового члена. Это может быть опасно для жизни, если поймать поздно.
Люди с фимозом, который описывает плотную крайнюю плоть, подвергаются повышенному риску рака полового члена.
«Скорее всего, это связано с тем, что люди с фимозом с меньшей вероятностью смогут тщательно очистить половой член».
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