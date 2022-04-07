Плохая гигиена полости рта может спровоцировать рак

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Плохая гигиена полости рта связана с раком гортани

Когда речь заходит о раке, большинство думают о раке головного мозга, груди или легких. Однако раковые опухоли могут расти в любой части тела. В том числе в гортани.

Как отмечает профессор и отоларинголог Больницы Университета Medipol Толга Кандоган, рак гортани является наиболее распространенным типом рака головы и шеи. Главными факторами, повышающими риск развития, считается курение и употребление алкоголя. Однако повысить вероятность может вирус ВПЧ, нездоровое питание и плохая гигиена полости рта. Хотя рак головы и шеи чаще поражает возрастных пациентов, он может возникнуть и в раннем возрасте.

Наиболее распространенным признаком рака гортани является осиплость голоса, дискомфорт в горле и чувство першения, частый кашель. Важно отметить, что в зависимости от пораженной раком области, клиническая картина будет меняться. Поэтому при наличии дискомфорта, который не проходит в течение нескольких недель, важно обратиться к врачу.

Ранее ученые обнаружили биомаркеры, которые могут оставить маммографию в прошлом.
Толга Кандоган
Толга Кандоган
Здоровье
Профессор и отоларинголог Больницы Университета Medipol
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