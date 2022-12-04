Нутрициолог Строков: оливковое масло помогает предотвратить повреждение клеток

«Оливковое масло содержит мононенасыщенную жирную олеиновую кислоту, которая является полезным жиром. Нашему телу нужны жиры, чтобы поглощать питательные вещества из пищи (особенно витамины А, Е, D и К), вырабатывать гормоны (такие как витамин D, эстроген, прогестерон, тестостерон), для производства энергии, для защиты наших клеточных мембран и чтобы защитить наши жизненно важные органы и поддерживать постоянную внутреннюю температуру тела», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Оливковое масло первого холодного отжима подвергается наименьшей обработке, поэтому сохраняет большую часть своих антиоксидантных свойств. Однако все оливковые масла холодного отжима обладают полезными свойствами».

Оливковое масло является популярной частью продуктовых шкафов многих. Известно, что сок, полученный из масел, обладает целым рядом преимуществ для здоровья.Олеиновая кислота, в частности, обладает противовоспалительными свойствами. Оливковое масло также богато антиоксидантными питательными веществами, которые помогают предотвратить повреждение клеток и дополнительно бороться с воспалением.Исследования показали, что оливковое масло может принести пользу нашему сердцу, суставам, здоровью мозга, улучшить уровень холестерина и обмен веществ. Новый отчет показал, что ежедневное употребление 20 мл сырого оливкового масла оказывает благотворное влияние на ишемическую болезнь сердца (ИБС).Хотя было обнаружено, что оливковое масло полезно для здоровья, Строков говорит, что некоторые масла более эффективны, чем другие.Ранее МедикФорум писал о болезнях, которые возникают из-за стресса.

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