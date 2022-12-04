Софи Лорен любит «есть макароны и пить вино» — секреты долголетия звезды
В чем секрет долголетия Софи Лорен, которая приближается к 90 годам?
Софи Лорен призналась, что временами не «верит» своему возрасту (88 лет), добавив, что «чувствует себя на 20». Актриса выразила свой позитивный взгляд на жизнь. Говоря, что ей нравится «наслаждаться мелочами» и отталкивать «негатив», может ли ее оптимистичный характер быть одним из способов, которым София остается молодой?
Возможно, если верить исследованиям, более оптимистичные женщины жили в среднем на 14,9% дольше, чем их более пессимистичные сверстницы. Еще одним фактором, который может сыграть огромную роль в здоровом старении Софии, является ее диета.
София поделилась, что придерживается классической средиземноморской диеты, состоящей из свежих овощей и макарон: «я лучше буду есть макароны и пить вино, чем иметь нулевой размер».
Средиземноморская диета
«Средиземноморская диета сосредоточена на растительных продуктах, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена и бобовые - фасоль, нут и чечевица. Диета включает умеренное количество нежирных белков, таких как рыба и курица, а также нежирные молочные продукты», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя меню звезды специально для МедикФорум.
Оливковое масло используется для замены других масел и жиров в рационе. Соблюдение средиземноморской диеты может привести к многочисленным преимуществам, от потери веса до улучшения здоровья. Диета, богатая растительной пищей, также может предотвратить диабет 2 типа, снизить показатели артериального давления и снизить риск некоторых видов рака.
"Возможно, благодаря здоровому питанию София может работать и после пенсионного возраста".
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