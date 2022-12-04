Софи Лорен любит «есть макароны и пить вино» — секреты долголетия звезды

Средиземноморская диета

«Средиземноморская диета сосредоточена на растительных продуктах, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена и бобовые - фасоль, нут и чечевица. Диета включает умеренное количество нежирных белков, таких как рыба и курица, а также нежирные молочные продукты», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя меню звезды специально для МедикФорум.

"Возможно, благодаря здоровому питанию София может работать и после пенсионного возраста".

Софи Лорен призналась, что временами не «верит» своему возрасту (88 лет), добавив, что «чувствует себя на 20». Актриса выразила свой позитивный взгляд на жизнь. Говоря, что ей нравится «наслаждаться мелочами» и отталкивать «негатив», может ли ее оптимистичный характер быть одним из способов, которым София остается молодой?Возможно, если верить исследованиям, более оптимистичные женщины жили в среднем на 14,9% дольше, чем их более пессимистичные сверстницы. Еще одним фактором, который может сыграть огромную роль в здоровом старении Софии, является ее диета.София поделилась, что придерживается классической средиземноморской диеты, состоящей из свежих овощей и макарон:Оливковое масло используется для замены других масел и жиров в рационе. Соблюдение средиземноморской диеты может привести к многочисленным преимуществам, от потери веса до улучшения здоровья. Диета, богатая растительной пищей, также может предотвратить диабет 2 типа, снизить показатели артериального давления и снизить риск некоторых видов рака.Ранее МедикФорум писал о болезнях, которые возникают из-за стресса.

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