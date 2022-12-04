Софи Лорен любит «есть макароны и пить вино» — секреты долголетия звезды

141 Фото: https://pixabay.com/photos/sophia-loren-female-portrait-1280645/
Софи Лорен любит «есть макароны и пить вино» — секреты долголетия звезды


В чем секрет долголетия Софи Лорен, которая приближается к 90 годам?


Софи Лорен призналась, что временами не «верит» своему возрасту (88 лет), добавив, что «чувствует себя на 20». Актриса выразила свой позитивный взгляд на жизнь. Говоря, что ей нравится «наслаждаться мелочами» и отталкивать «негатив», может ли ее оптимистичный характер быть одним из способов, которым София остается молодой?

Возможно, если верить исследованиям, более оптимистичные женщины жили в среднем на 14,9% дольше, чем их более пессимистичные сверстницы. Еще одним фактором, который может сыграть огромную роль в здоровом старении Софии, является ее диета.

София поделилась, что придерживается классической средиземноморской диеты, состоящей из свежих овощей и макарон: «я лучше буду есть макароны и пить вино, чем иметь нулевой размер».

Средиземноморская диета


«Средиземноморская диета сосредоточена на растительных продуктах, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена и бобовые - фасоль, нут и чечевица. Диета включает умеренное количество нежирных белков, таких как рыба и курица, а также нежирные молочные продукты», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя меню звезды специально для МедикФорум.


Неувядающая Софи Лорен поделилась секретом молодости


Оливковое масло используется для замены других масел и жиров в рационе. Соблюдение средиземноморской диеты может привести к многочисленным преимуществам, от потери веса до улучшения здоровья. Диета, богатая растительной пищей, также может предотвратить диабет 2 типа, снизить показатели артериального давления и снизить риск некоторых видов рака.


Софи Лорен проведет в Москве творческий вечер


"Возможно, благодаря здоровому питанию София может работать и после пенсионного возраста".


Ранее МедикФорум писал о болезнях, которые возникают из-за стресса.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Стоимость красоты Софи Лорен - $64 000
Средиземноморская диета защищает сердце лучше спорта
Теги : советы врачей, Софи Лорен, долголетие