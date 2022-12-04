Проблемы с кишечником негативно сказываются на внешности

«Причиной проблем с кожей могут стать синдром избыточного бактериального роста (СИБР) в тонком кишечнике и дисбактериоз толстого кишечника, при которых начинают преобладать патогенные микроорганизмы, выделяющие колоссальное количество токсинов и антигенов», - сказала Филатова в беседе с «Москвой 24».

Врач рассказала в интервью, что может происходить с внешним видом при возникающих проблемах с кишечником. В частности, появлению кожных высыпаний, зуду способствует застой желчи, обусловленный холециститом и другими патологиями.Также негативно на кожу влияют состояния, из-за которых нарушается баланс кишечной микрофлоры.Другая проблема с кишечником, которая негативно сказывается на внешности, связана с синдром дырявого кишечника. В его случае нарушается барьерная функция кишечной стенки органа, вследствие чего в кровь проникают из кишечника нежелательные, потенциально токсичные компоненты, также способные скапливаться в клетках кожи. Результатом этого становятся шелушение кожи, возникающие на ней пигментные пятна.Филатова добавила, что ухудшение внешнего вида может быть, помимо прочего, вызываться веществами, выделяемыми кишечными паразитами, причем страдает не только кожа, но и волосы, ногти.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зеленый чай может быть вреден для печени.

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