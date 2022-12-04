Зеленый чай может быть вреден для печени

«злоупотребление зелены чаем может быть опасным для людей с определенными вариациями генов».

Один из сотрудников школы, доктор Хамед Самават, заявил, чтоВ частности, его слишком активное потребление может негативно сказываться на состоянии печени, способствуя повреждению ее клеток. По мнению ученых, организм некоторых людей может быть более восприимчивым к активным веществам напитка – конкретно к такому ингредиенту зеленого чая как эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG).Специалисты констатировали, что чай (как зеленый, так и черный) в общем не должен употребляться в большом количестве. Они напомнили, что самые полезные продукты и напитки способны проявляться нежелательные и вредные для организма свойства при их злоупотреблении.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление яиц помогает стать умнее.

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