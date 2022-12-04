Зеленый чай может быть вреден для печени

83 Фото: https://unsplash.com/photos/eCo4KaFd_jQ
зеленый чай

Хотя зеленый чай является полезным во многих отношениях продуктом, пить его в большом количестве не следует, предупреждают эксперты Школы общественного здравоохранения Ратгерса.

Один из сотрудников школы, доктор Хамед Самават, заявил, что

«злоупотребление зелены чаем может быть опасным для людей с определенными вариациями генов».

В частности, его слишком активное потребление может негативно сказываться на состоянии печени, способствуя повреждению ее клеток. По мнению ученых, организм некоторых людей может быть более восприимчивым к активным веществам напитка – конкретно к такому ингредиенту зеленого чая как эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG).

Зеленый чай может навредить печени


Специалисты констатировали, что чай (как зеленый, так и черный) в общем не должен употребляться в большом количестве. Они напомнили, что самые полезные продукты и напитки способны проявляться нежелательные и вредные для организма свойства при их злоупотреблении.

Открытие: зеленый чай вреден для печени


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление яиц помогает стать умнее.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Как может навредить организму зеленый чай?
Зеленый чай может вредить печени и почкам
Нельзя пить утром и в большом количестве. Как правильно употреблять зеленый чай?
Теги : вред чая, зеленый чай, болезни печени
Зеленый чай может быть вреден для печени
Употребление яиц помогает стать умнее
Диетолог Гинзбург назвал вредные продукты для людей с простудой