Зеленый чай может быть вреден для печени
Хотя зеленый чай является полезным во многих отношениях продуктом, пить его в большом количестве не следует, предупреждают эксперты Школы общественного здравоохранения Ратгерса.
Один из сотрудников школы, доктор Хамед Самават, заявил, что
«злоупотребление зелены чаем может быть опасным для людей с определенными вариациями генов».
В частности, его слишком активное потребление может негативно сказываться на состоянии печени, способствуя повреждению ее клеток. По мнению ученых, организм некоторых людей может быть более восприимчивым к активным веществам напитка – конкретно к такому ингредиенту зеленого чая как эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG).
Специалисты констатировали, что чай (как зеленый, так и черный) в общем не должен употребляться в большом количестве. Они напомнили, что самые полезные продукты и напитки способны проявляться нежелательные и вредные для организма свойства при их злоупотреблении.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление яиц помогает стать умнее.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий