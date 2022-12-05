Онколог Воробьев назвал ключевые признаки рака легких
Рак поражает каждого второго человека в течение жизни.
«Многие люди не понимают, что кашель в течение трех и более недель может быть признаком рака легких. Поэтому жизненно важно, чтобы пациенты действовали на постоянный кашель и не ждали, пока он пройдет сам по себе», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МдикФорум.
Врач-онколог назвал симптомы рака легких:
- Кашель, который не проходит в течение трех недель
- Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться
- Кровохарканье
- Боль или боль при дыхании или кашле
- Постоянная одышка
- Постоянная усталость или недостаток энергии и/или
- Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса
Поскольку это третий по распространенности вид рака, крайне важно, чтобы любой, кто испытывает какие-либо из этих симптомов, обратился к врачу.
Риск развития рака легких чаще всего связан с курением. Тем не менее, это не всегда так. Жизненно важно, чтобы все были настороже в отношении предполагаемых симптомов.
Итак, если у вас постоянный кашель или одышка, не игнорируйте. Посетите своего терапевта и проверьте его — это, вероятно, не рак, но раннее обнаружение может помочь спасти жизни.
Ранее МедикФорум писал о самых полезных крупах для пожилых.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий