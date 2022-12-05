Онколог Воробьев назвал ключевые признаки рака легких

«Многие люди не понимают, что кашель в течение трех и более недель может быть признаком рака легких. Поэтому жизненно важно, чтобы пациенты действовали на постоянный кашель и не ждали, пока он пройдет сам по себе», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МдикФорум.

Кашель, который не проходит в течение трех недель

Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться

Кровохарканье

Боль или боль при дыхании или кашле

Постоянная одышка

Постоянная усталость или недостаток энергии и/или

Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Поскольку это третий по распространенности вид рака, крайне важно, чтобы любой, кто испытывает какие-либо из этих симптомов, обратился к врачу.Риск развития рака легких чаще всего связан с курением. Тем не менее, это не всегда так. Жизненно важно, чтобы все были настороже в отношении предполагаемых симптомов.Итак, если у вас постоянный кашель или одышка, не игнорируйте. Посетите своего терапевта и проверьте его — это, вероятно, не рак, но раннее обнаружение может помочь спасти жизни.Ранее МедикФорум писал о самых полезных крупах для пожилых.

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