Онколог Воробьев назвал ключевые признаки рака легких

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Онколог Воробьев назвал ключевые признаки рака легких


Рак поражает каждого второго человека в течение жизни.


«Многие люди не понимают, что кашель в течение трех и более недель может быть признаком рака легких. Поэтому жизненно важно, чтобы пациенты действовали на постоянный кашель и не ждали, пока он пройдет сам по себе», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МдикФорум.


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Врач-онколог назвал симптомы рака легких:
  • Кашель, который не проходит в течение трех недель
  • Инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться
  • Кровохарканье
  • Боль или боль при дыхании или кашле
  • Постоянная одышка
  • Постоянная усталость или недостаток энергии и/или
  • Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Поскольку это третий по распространенности вид рака, крайне важно, чтобы любой, кто испытывает какие-либо из этих симптомов, обратился к врачу.


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Риск развития рака легких чаще всего связан с курением. Тем не менее, это не всегда так. Жизненно важно, чтобы все были настороже в отношении предполагаемых симптомов.

Итак, если у вас постоянный кашель или одышка, не игнорируйте. Посетите своего терапевта и проверьте его — это, вероятно, не рак, но раннее обнаружение может помочь спасти жизни.


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