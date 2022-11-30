Онколог Воробьев: одышка является ключевым сигналом рака легких - появляется у 70%

"Одышка описывает сильное сжатие грудной клетки и затрудненное дыхание. Этот симптом красного флага может появиться внезапно и вызвать у вас ощущение, что вы задыхаетесь. Одышка может возникать во время физической активности, но может возникать и во время отдыха. Этот симптом поражает от 60 до 70 процентов пациентов с этим заболеванием", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Время является ключевым определяющим фактором в прогнозе рака. К сожалению, переход состояния на более поздние стадии может означать разницу между жизнью и смертью. Это делает знание симптомов передним и центральным. К счастью, эксперт поделился «ключевыми» предупреждающими признаками рака легких.Хотя упорный кашель является известным симптомом рака легких, другие признаки также могут иметь решающее значение для быстрого выявления заболевания.Одним из ключевых тревожных сигналов рака является одышка.Помимо этого страшного знака в груди, рак легких также может проявляться многими другими симптомами «красного флажка». Симптомы, вызывающие тревогу, включаюттакже являются ключевыми признаками рака легких.Ранее МедикФорум писал о вреде бекона для сердца.

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