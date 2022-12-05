Техника «парадоксального намерения» заставит вас уснуть за 5 минут
«Обмануть» свой мозг, не пытаясь заснуть, может быть более эффективно, чем другие методы.
Для некоторых проблемы со сном могут быть связаны с временными проблемами, такими как стресс или болезнь. В то время как для других это может быть проблемой на всю жизнь, что, вероятно, означает, что они страдают от бессонницы.
«Знаете ли вы, как иногда, когда вы пытаетесь что-то сделать, ваш упрямый мозг дает обратный эффект и делает все наоборот? Оказывается, принцип парадоксального намерения (по аналогии с реверсивной психологией, но без обмана) может быть полезен и для сна. Исследование показало, что клиническое использование парадоксального намерения (то есть преднамеренного отказа от попыток заснуть, лежа в постели) приводило к уменьшению усилий, направленных на сон, и беспокойства у людей, страдающих бессонницей, по сравнению с бездействием», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Участники, распределенные по парадоксальным намерениям, по сравнению с контрольной группой, продемонстрировали значительное снижение усилий во сне и беспокойства по поводу производительности сна.
Точно так же отдельное исследование показало, что сильное намерение заснуть на самом деле приводит к ухудшению качества сна. Вместо того, чтобы думать о попытке заснуть, скажите себе, что вы пытаетесь не заснуть в течение нескольких минут.
Если темная, тихая спальня заставляет вас думать, вы также можете попробовать послушать аудиокнигу или подкаст на малой громкости или визуализировать расслабляющие действия в своем уме, чтобы отвлечь внимание от самого сна.
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