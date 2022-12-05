Техника «парадоксального намерения» заставит вас уснуть за 5 минут





«Знаете ли вы, как иногда, когда вы пытаетесь что-то сделать, ваш упрямый мозг дает обратный эффект и делает все наоборот? Оказывается, принцип парадоксального намерения (по аналогии с реверсивной психологией, но без обмана) может быть полезен и для сна. Исследование показало, что клиническое использование парадоксального намерения (то есть преднамеренного отказа от попыток заснуть, лежа в постели) приводило к уменьшению усилий, направленных на сон, и беспокойства у людей, страдающих бессонницей, по сравнению с бездействием», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Для некоторых проблемы со сном могут быть связаны с временными проблемами, такими как стресс или болезнь. В то время как для других это может быть проблемой на всю жизнь, что, вероятно, означает, что они страдают от бессонницы.Хотя окончательного лекарства от проблем со сном не существует, существуют определенные методы, которые, как считается, помогают.Участники, распределенные по парадоксальным намерениям, по сравнению с контрольной группой,Точно так же отдельное исследование показало, что сильное намерение заснуть на самом деле приводит к ухудшению качества сна. Вместо того, чтобы думать о попытке заснуть, скажите себе, что вы пытаетесь не заснуть в течение нескольких минут.Если темная, тихая спальня заставляет вас думать, вы также можете попробовать послушать аудиокнигу или подкаст на малой громкости или визуализировать расслабляющие действия в своем уме, чтобы отвлечь внимание от самого сна.Ранее МедикФорум писал о самых полезных крупах для пожилых.

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