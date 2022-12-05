Онколог Воробьев: 80% больных раком испытывают «кахексию»

Резкая потеря веса, включая жировую и мышечную массу

Потеря аппетита

анемия

Слабость и усталость

"Согласно полученным данным, примерно 80 процентов больных раком страдают от значительного истощения мышц или потери мышечной ткани. Около 30 процентов этих пациентов умирают от осложнений, связанных с истощением мышц, что описывает истощение мышечной ткани", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Рак — это общий термин, описывающий многие заболевания, вызванные неконтролируемым ростом аномальных клеток. Хотя многие из этих состояний имеют общие симптомы, их неспецифические особенности делают рак чрезвычайно трудным для обнаружения на ранних стадиях. Однако по мере роста опухоли становится все труднее не заметить такие симптомы, как кахексия.Кахексия описывает непроизвольную потерю мышечной и жировой ткани, которая часто ухудшается по мере прогрессирования рака.Это состояние значительно влияет на смертность и эффективность лечения у пациентов, борющихся с раком, часто с сердечной или дыхательной недостаточностью.Обычно это происходит, когда мышцы теряют свои нервные окончания, в результате чего от 20 до 40 процентов Кахексия также возникает естественным образом по мере старения организма и является ключевым фактором снижения силы организма.Мышечная атрофия, а не сама опухоль, часто является убийцей. Вот почему важно изучить то, что происходит на клеточном уровне в скелетных мышцах, что может способствовать возникновению проблемы истощения.Ранее МедикФорум писал о самых полезных крупах для пожилых.

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