Онкология: боль в четырех частях тела может быть симптомом опухоли пищевода





«Рак пищевода может не иметь явных симптомов на ранних стадиях. Симптом, который люди замечают в первую очередь, — это трудности с глотанием».

«Другие симптомы рака пищевода могут включать боль в горле или спине, за грудиной или между лопатками».

«Стадия рака зависит от местоположения и глубины опухоли; вовлеченность, если таковая имеется, или лимфатические узлы, а также степень распространения рака, если он вообще распространился, на другие ткани и органы», — добавляет клиника Кливленда.