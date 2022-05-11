Онкология: боль в четырех частях тела может быть симптомом опухоли пищевода
Рак возникает в результате аномального роста клеток, которые конгломерируют, образуя опухоли. Тяжесть заболевания во многом зависит от его способности к метастазированию, но на начальных стадиях симптомы часто мало выражены. По данным клиники Кливленда, рак пищевода может вызывать боль в четырех различных частях тела.
«Рак пищевода может не иметь явных симптомов на ранних стадиях. Симптом, который люди замечают в первую очередь, — это трудности с глотанием».
По мере роста опухоли она сужает отверстие пищевода, что затрудняет отек и/или вызывает болезненные ощущения.
«Другие симптомы рака пищевода могут включать боль в горле или спине, за грудиной или между лопатками».
Иногда пациенты испытывают рвоту, изжогу, осиплость голоса или хронический кашель наряду с другими классическими симптомами рака, такими как потеря веса.
Как и в случае большинства видов рака, опухоли пищевода группируются по стадиям и лечатся соответствующим образом.
«Стадия рака зависит от местоположения и глубины опухоли; вовлеченность, если таковая имеется, или лимфатические узлы, а также степень распространения рака, если он вообще распространился, на другие ткани и органы», — добавляет клиника Кливленда.
Данные свидетельствуют о том, что примерно каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина во всем мире заболевают раком в течение жизни.
К счастью, показатели выживаемости улучшаются благодаря раннему выявлению, вакцинации и улучшению лечения.
Профилактика по-прежнему дает наилучшие шансы снизить бремя рака, и это можно сделать несколькими способами. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что от 30 до 40 процентов бремени рака связано с факторами образа жизни.
Худшими виновниками являются курение и употребление алкоголя, но диета и отсутствие физической активности также являются известными виновниками.
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Cleveland Clinic
Здоровье
Крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд.
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