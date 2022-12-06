Экстракт зеленого чая вызывает «повреждение печени» - кто в опасности

"Длительное употребление высоких доз экстракта зеленого чая обещает защиту от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2 типа, но также может способствовать повреждению печени", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Анализ показал, что ранние признаки повреждения печени были «более распространены» у женщин с одной вариацией генотипа катехол-О-метилтрансферазы (COMT) и сильно предсказуемы вариацией генотипа уридин-5'-дифосфоглюкуронозилтрансферазы 1A4 (UGT1A4)".

Зеленый чай, известный своим мощным воздействием на здоровье, является одним из самых популярных напитков во всем мире.Считается, что антиоксиданты в этом земляном напитке, от сердечных заболеваний до рака, способны предотвратить многие болезни. Экстракт зеленого чая — это добавка, полученная из растения зеленого чая, которая содержит большее количество катехинов по сравнению с обычным чаем в пакетиках. Катехины описывают природные химические вещества на растительной основе, содержащиеся в пищевых и лекарственных растениях.Это, по-видимому, происходит только у небольшой части населения, а два генетических варианта могут предсказать часть риска.Умение предсказывать, у кого будет повреждение печени, потенциально важно, потому что появляется все больше доказательств того, что высокие дозы экстракта зеленого чая могут иметь значительную пользу для здоровья тех, кто может безопасно его принимать.У участников с генотипом высокого риска UGT1A4 уровень фермента, который указывает на стресс печени, вырос почти на 80 процентов после девяти месяцев употребления добавки с зеленым чаем.Ранее МедикФорум писал о вредных продуктах для больных простудой.

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