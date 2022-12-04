Диетолог Гинзбург назвал вредные продукты для людей с простудой

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десерт

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, к вредным для простуженных людей продуктам относятся в том числе молоко, сладкие изделия.

Гинзбург сообщил в интервью, что организм людей с простудой тратит очень большое количество энергии на сопротивление распространению инфекции, и в этот период его лучше не перегружать тяжелой пищей. В частности, не следует есть жареного, особенно жареных блюд с мясом.

«Лучше не есть жареное мясо. Человек от него, конечно, не умрет, но просто это тяжелая пища при простуде», - сказал Гинзбург «Москве 24».

Также тем, кто простыл, известный российский диетолог посоветовал воздержаться от холодного молока, мороженого. Эксперт заявил, что холодные продукты усиливают простуду.

Продукты с сахаром, сладкое тоже могут быть вредны при ОРВИ. Сахар питает патогенные бактерии в желудочно-кишечном тракте, что способствует дисбалансу микробиома, из-за которого ухудшается работа иммунной системы.

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Михаил Гинзбург порекомендовал людям с простудой отдавать предпочтение легкой пище:

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«яйца, каши, фрукты, ягоды, слегка подслащенные морсы», - перечислил он

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что овсяная каша не походитдля ежедневного завтрака.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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