Долгожитель дал совет по питанию, чтобы "активировать ген" долголетия
Ген FOX03 смягчает последствия старения у людей.
Старение — это многофакторный процесс, определяемый генетическим составом человека и окружающей средой. Среди различных генетических компонентов, связанных с долголетием человека, ген FOX03 неизменно считается наиболее важным.
Хотя он есть у всех, употребление в пищу определенных продуктов может способствовать его дальнейшему выражению, что продлевает продолжительность жизни. Один стареющий ученый предполагает, что метаболит, уникальный для нескольких пищевых источников, может содержать ключ к активации «гена долголетия».
Исследования людей, «которые живут дольше 100 лет», показали, что многие из этих людей имеют необычную версию гена.
Брэдли Уиллкокс, долгожитель и ученый, предполагает, что этот ген может быть активирован с помощью диеты.
«Суть в том, что даже если у вас нет лучшего варианта FOX03 с точки зрения долголетия, экспрессируя или включая ген, вы сможете воспроизвести механизм долголетия. Вы можете сделать это, употребляя в пищу определенные продукты, что является одной из функций окинавской диеты», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя советы доктора Уиллкокса специально для МедикФорум.
В сущности, в окинавской диете мало калорий и жиров, она богата углеводами, и в ней большое внимание уделяется овощам и соевым продуктам, а сладкий картофель используется в качестве основного источника калорий.
Основные продукты традиционной окинавской диеты:
- Овощи (58–50 процентов): батат (оранжевый и фиолетовый), морские водоросли, ламинария, побеги бамбука, редька дайкон, горькая дыня, капуста, морковь, китайская бамия, тыква, зеленая папайя.
- Зерновые (33 процента): просо, пшеница, рис.
- Соевые продукты (пять процентов): тофу, мисо, натто.
- Другое (один процент): Алкоголь, чай, специи.
Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вредны для людей с простудой.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий