«Суть в том, что даже если у вас нет лучшего варианта FOX03 с точки зрения долголетия, экспрессируя или включая ген, вы сможете воспроизвести механизм долголетия. Вы можете сделать это, употребляя в пищу определенные продукты, что является одной из функций окинавской диеты», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя советы доктора Уиллкокса специально для МедикФорум.

Овощи (58–50 процентов): батат (оранжевый и фиолетовый), морские водоросли, ламинария, побеги бамбука, редька дайкон, горькая дыня, капуста, морковь, китайская бамия, тыква, зеленая папайя.

Зерновые (33 процента): просо, пшеница, рис.

Соевые продукты (пять процентов): тофу, мисо, натто.

Другое (один процент): Алкоголь, чай, специи.

Старение — это многофакторный процесс, определяемый генетическим составом человека и окружающей средой. Среди различных генетических компонентов, связанных с долголетием человека,Хотя он есть у всех, употребление в пищу определенных продуктов может способствовать его дальнейшему выражению, что продлевает продолжительность жизни. Один стареющий ученый предполагает, что метаболит, уникальный для нескольких пищевых источников,Исследования людей, «которые живут дольше 100 лет», показали, что многие из этих людей имеют необычную версию гена.Брэдли Уиллкокс, долгожитель и ученый, предполагает, что этот ген может быть активирован с помощью диеты.В сущности, в окинавской диете мало калорий и жиров, она богата углеводами, и в ней большое внимание уделяется овощам и соевым продуктам, а сладкий картофель используется в качестве основного источника калорий.Двумя другими богатыми антиоксидантами ингредиентами, потребляемыми в больших количествах на этой диете, являются жасминовый чай и куркума.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вредны для людей с простудой.

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