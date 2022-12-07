47-летнего мужчину спасла жена, которая быстро заметила у него на лице признаки инсульта

"Симптомы, подобные описанным Крисом, типичны для серьезной неотложной медицинской помощи. Во время мероприятия ваше лицо, рот или глаз могут опуститься на одну сторону, из-за чего вы не сможете улыбаться. Ваша речь также может стать невнятной или искаженной. Возможно, вы не сможете говорить, несмотря на то, что не спите, и у вас возникнут проблемы с пониманием того, что вам говорят. Хотя эти признаки являются одними из основных красных флажков, указывающих на инсульт , подвижность вашей руки также может вызывать тревогу", - говорит врач-невролог Александра Алехина , комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

К счастью, его жена Шэрон смогла быстро определить ключевые предупреждающие знаки, которые спасли ему жизнь.Инсульт считается опасным для жизни неотложным состоянием, требующим неотложной медицинской помощи. К счастью, жена Криса, школьная медсестра, смогла сразу заметить заболевание.Возможно, вы не сможете поднять обе руки и удерживать их из-за слабости или онемения одной руки. Как только вы испытываете подобные симптомы, вы должны «немедленно» вызвать скорую помощь.Как и все органы, мозг нуждается в кислороде и питательных веществах, которые поступают из крови, чтобы функционировать должным образом. Если поступление крови ограничено или остановлено, как во время инсульта, клетки головного мозга начинают умирать, что может привести к повреждению головного мозга, инвалидности и, возможно, смерти. Это означает, что действовать быстро во время этой чрезвычайной ситуации имеет решающее значение.Ранее МедикФорум писал о больной печени.

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