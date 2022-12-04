Частая диарея сигнализирует, что у вас жировая болезнь печени

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Частая диарея сигнализирует, что у вас жировая болезнь печени


Жировая болезнь печени относится к ряду заболеваний печени, не вызванных алкоголем. Вместо этого основной причиной жировой болезни печени, как следует из названия, является слишком много жира в органе. Если состояние ухудшается, это может привести к циррозу и даже печеночной недостаточности и раку печени.


На ранних стадиях жировая болезнь печени часто не имеет симптомов. Только когда он прогрессирует, определенные признаки станут очевидными. Например, более распространенные симптомы включают желтуху (пожелтение кожи и глаз) и боль в правом верхнем углу живота. Но одно исследование показало, что консистенция стула может сигнализировать о болезни.


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Была обнаружена связь между диареей и жировой болезнью печени.

«Среди 13 413 взрослых взвешенные показатели распространенности запоров и диареи составили 8,9% и 6,6% соответственно. Средний индекс массы тела был связан с характером стула и был выше при диарее по сравнению с нормальным стулом и при диарее по сравнению с запором. Неалкогольная жировая болезнь печени была более распространена при диарее по сравнению с нормальной структурой кишечника или запорами в скорректированных анализах», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова, комментируя специально для МедикФорум


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Распространенность неалкогольной жировой болезни печени была выше у пациентов с диареей, чем у пациентов с запорами или нормальным стулом, и эта связь не зависела от индекса массы тела.

Потенциальная независимая связь между неалкогольной жировой болезнью печени и диареей может повлиять на наш клинический подход к пациентам, страдающим от этих двух широко распространенных состояний.

Симптомы жировой болезни печени могут включать:
  • Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота (над правым нижним краем ребер)
  • Экстремальная усталость
  • Необъяснимая потеря веса
  • Слабость

Ранее МедикФорум писал о болезнях, возникающих из-за стресса.



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