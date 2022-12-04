Частая диарея сигнализирует, что у вас жировая болезнь печени

«Среди 13 413 взрослых взвешенные показатели распространенности запоров и диареи составили 8,9% и 6,6% соответственно. Средний индекс массы тела был связан с характером стула и был выше при диарее по сравнению с нормальным стулом и при диарее по сравнению с запором. Неалкогольная жировая болезнь печени была более распространена при диарее по сравнению с нормальной структурой кишечника или запорами в скорректированных анализах», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова, комментируя специально для МедикФорум

Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота (над правым нижним краем ребер)

Экстремальная усталость

Необъяснимая потеря веса

Слабость

На ранних стадиях жировая болезнь печени часто не имеет симптомов. Только когда он прогрессирует, определенные признаки станут очевидными. Например, более распространенные симптомы включают желтуху (пожелтение кожи и глаз) и боль в правом верхнем углу живота. Но одно исследование показало, что консистенция стула может сигнализировать о болезни.Была обнаружена связь между диареей и жировой болезнью печени.Распространенность неалкогольной жировой болезни печени была выше у пациентов с диареей, чем у пациентов с запорами или нормальным стулом, и эта связь не зависела от индекса массы тела.Потенциальная независимая связь между неалкогольной жировой болезнью печени и диареей может повлиять на наш клинический подход к пациентам, страдающим от этих двух широко распространенных состояний.Ранее МедикФорум писал о болезнях, возникающих из-за стресса.

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