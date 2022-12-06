Названы требующие обращения к врачу симптомы свиного гриппа

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симптомы гриппа

Среди опасных симптомов свиного гриппа (H1N1), при которых необходимо оперативно обращаться к врачу, названы спутанное сознание, ощущение нехватки воздуха.

Онколог Хатьков назвал симптомы, требующие обязательного обращения к врачу


Минздрав Свердловской области опубликовал памятку с ключевыми симптомами так называемого свиного гриппа (штамм H1N1). Его распространение в российских регионах происходит сегодня весьма активно. При этом врачи предупреждают, что с самым сильным приростом заболевших еще предстоит столкнуться. Внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов, ссылаясь на предварительные прогнозы, заявил, что всплеск заболеваемости ожидается в конце декабря.

Врач назвал симптомы, требующие срочного обращения за помощью


Вот требующие незамедлительного обращения к врачу симптомы свиного гриппа:
  • Спутанное сознание, дезориентация.
  • Сильная либо продолжительная рвота.
  • Тяжелое дыхание, нехватка воздуха.
  • Боль или тяжесть в груди, животе.
  • Сильная ломота.
  • Внезапно возникающее головокружение.
«Также должно насторожить, если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем», - констатируют специалисты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что наряду с заболеваемостью гриппом среди россиян отмечается ростзаражений коронавирусом.

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