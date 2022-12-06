Названы требующие обращения к врачу симптомы свиного гриппа

Спутанное сознание, дезориентация.

Сильная либо продолжительная рвота.

Тяжелое дыхание, нехватка воздуха.

Боль или тяжесть в груди, животе.

Сильная ломота.

Внезапно возникающее головокружение.

«Также должно насторожить, если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем», - констатируют специалисты.

Минздрав Свердловской области опубликовал памятку с ключевыми симптомами так называемого свиного гриппа (штамм H1N1). Его распространение в российских регионах происходит сегодня весьма активно. При этом врачи предупреждают, что с самым сильным приростом заболевших еще предстоит столкнуться. Внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов, ссылаясь на предварительные прогнозы, заявил, что всплеск заболеваемости ожидается в конце декабря.Вот требующие незамедлительного обращения к врачу симптомы свиного гриппа:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что наряду с заболеваемостью гриппом среди россиян отмечается рост заражений коронавирусом.

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