Мороженое может быть полезным при ангине

«Холод может быть хорошим помощником при ангине, поскольку он способен снижать воспаление и сужать сосуды», - отметила специалист, беседуя с изданием «Лайф».

«Более того, сливочное мороженое на основе молока благодаря своей жирности может убрать лишнюю сухость в горле».

Ангина (острый тонзиллит) является инфекционным заболеванием, которое проявляется воспалением в области небных миндалин и болью в горле вместе с затрудненным глотанием. В комментарии врача-диетолога Наталии Гридиной прозвучало мнение о том, что людям с ангиной облегчать их состояние может помогать мороженое.Гридина добавила, что употребление мороженого, льда, других холодных продуктов и напитков дает полезное при ангине анальгезирующее действие. В результате уменьшается боль, сокращается отек в горле.Врач подчеркнула, что мороженое должно быть как можно более натуральным по своему составу – это минимум естественных ингредиентов, никаких дополнений в виде шоколада, орехов, карамели и так далее. Также Гридина добавила, что продукт не нужно воспринимать как лекарство. Ангина вполне способна приводить к серьезным системны осложнениям, и избежать их помогает своевременное обращение к врачу за рекомендациями по лечению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты усугубляют болевые симптомы артрита.

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