Некоторые продукты усугубляют симптомы артрита

«в пожилом возрасте и в период постменопаузы людям с артритом лучше исключить продукты с соланином или ограничить их употребление».

Заболевание артритом носит аутоиммунный характер: в организме возникает воспаление, затрагивающее суставы. Как следствие, возникают болевые симптомы, их отеки, трудности с подвижностью. На сегодня артрит неизлечим, заболевшим во избежание обострений приходится контролировать свой образ жизни. В то числе то, какие продукт присутствуют в их рационе.Согласно имеющимся данным, людям с ревматоидным артритом может помогать отказ от определенных продуктов – это уменьшает случаи обострений с болью или даже прекращает их. Продукты, о которых идет речь, могут усугубять суставное воспаление из-за действия содержащегося в них соланина. Как сообщал Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications,Отмечается, что распространенными провокаторами боли являются помидоры и яблоки, в состав которых входит вышеназванный соланин.Следует сказать, что не все научные специалисты поддерживают утверждение о способности продуктов с соланином вызывать воспаление. В то же время имеются свидетельства пациентов с артритом об ухудшении симптомов заболевания после употребления овощей, фруктов, относящихся к семейству пасленовых. Эти растительные продукты и содержат соланин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что запивать хлеб молоком вредно для пищеварения.

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