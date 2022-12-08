Два типа боли в ноге могут указывать на формирование опасного тромба

«если у кого-то возникает неожиданная боль в ноге, которой нет очевидного объяснения, нужно подумать о тромбозе глубоких вен».

Тромбы в организме возникают в результате свертываемости крови, которое активируется телом в обстоятельствах порезов, травм. Сгусток крови формируется, чтобы предотвратить слишком сильное кровотечение. Но если сгущение крови становится длительным, это может оказаться опасным, так как возникает вероятность появления тромба, который не растворяется.Два признака, которые могут появиться в ноге, указывают на то, что формируется (или уде сформировался) опасный тромб, сообщает издание Express, ссылаясь на данные профессора Беверли Хант.Профессор Хант рассказала, что такие сгустки крови могут образоваться в любой из артерий, в том числе глубоко в руках и ногах. Формирование тромбов конечностях известно как тромбоз глубоких вен. Зачастую он протекает бессимптомно, ноКогда тромб находится в руке или ноге, боль может быть как внезапной, так и постепенно нарастающей, добавила ученый. На тромбоз глубоких вен всегда важно реагировать, поскольку он может вызвать такое осложнение, как легочная эмболия. В свою очередь, артериальный тромбоз может привести к сердечному приступу. По словам эксперта, сгустки крови могут отрываться от того места, где они впервые образовались. Если сгусток перемещается, он может заноситься с кровью в артерии – ведущие к сердцу или легким. По данным Клиники Майо, большинство случаев легочной эмболии начинается с глубоких вен на ногах, где формируются тромбы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что свиной грипп может быть опасным для крови.

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