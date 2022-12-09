Голос может стать осипшим из-за рака

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голос

Онколог Салим Нидаль назвал осиплость голоса среди симптомов рака легкого.

Врач напомнил в интервью, что распространенность рака легкого очень велика по всему миру, при этом опасному заболеванию статистически чаще бывают подвержены мужчины. В основном злокачественные опухоли в легких возникают после 65 лет, но их случаи среди людей более молодого возраста отнюдь не являются исключением.

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«Заболевание встречается и у молодых людей от 25 до 45 лет», - отметил Нидаль, беседуя с «Газетой.Ru».

Специалист перечислил первые признаки этого вида рака.
  • Кашель с мокротой в кровяных прожилках.
  • Одышка.
  • Болевые ощущения в груди.
  • Слабость.
  • Снижение аппетита.
  • Непроизвольное похудение.
«Также у рака легких есть один характерный симптом, который резко выделяет его на фоне других заболеваний – осиплость голоса», - дополнил Нидаль.

Онколог уточнил, что данный симптом сигнализирует о крупной опухоли, то есть, говорит уже о продвинутой стадии болезни. Голос становится осипшим в силу того, что образование в легком начинает сдавливать блуждающий нерв, частично парализуя голосовые мышцы.

Врач подчеркнул, что хотя рак легкого является довольно агрессивным в своем развитии, ранняя диагностика заболевания дает много шансов на успех в борьбе с ним.

Хриплый голос может стать симптомом рака


«Пятилетняя выживаемость при условии немедленного начала лечение в случае диагностирования на 1-2 стадии и отсутствии метастаз, составляет около 80-95%», - сказал онколог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были перечислены симптомыопасного кашля.

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Салим Нидаль
Салим Нидаль
Здоровье
клинический онколог, директор Института онкологии ЕМС
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