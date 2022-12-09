Голос может стать осипшим из-за рака

«Заболевание встречается и у молодых людей от 25 до 45 лет», - отметил Нидаль, беседуя с «Газетой.Ru».

Кашель с мокротой в кровяных прожилках.

Одышка.

Болевые ощущения в груди.

Слабость.

Снижение аппетита.

Непроизвольное похудение.

«Также у рака легких есть один характерный симптом, который резко выделяет его на фоне других заболеваний – осиплость голоса», - дополнил Нидаль.

«Пятилетняя выживаемость при условии немедленного начала лечение в случае диагностирования на 1-2 стадии и отсутствии метастаз, составляет около 80-95%», - сказал онколог.

Врач напомнил в интервью, что распространенность рака легкого очень велика по всему миру, при этом опасному заболеванию статистически чаще бывают подвержены мужчины. В основном злокачественные опухоли в легких возникают после 65 лет, но их случаи среди людей более молодого возраста отнюдь не являются исключением.Специалист перечислил первые признаки этого вида рака.Онколог уточнил, что данный симптом сигнализирует о крупной опухоли, то есть, говорит уже о продвинутой стадии болезни. Голос становится осипшим в силу того, что образование в легком начинает сдавливать блуждающий нерв, частично парализуя голосовые мышцы.Врач подчеркнул, что хотя рак легкого является довольно агрессивным в своем развитии, ранняя диагностика заболевания дает много шансов на успех в борьбе с ним.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были перечислены симптомы опасного кашля.

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