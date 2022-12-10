«В некоторых случаях, если продолжать активно работать и не отдыхать, может наступить ухудшение состояния. Увеличиваются шансы на более тяжелую форму инфекции, особенно если человек в возрасте и у него есть серьезные хронические заболевания», - сказал Крючков, беседуя с «Москвой 24».

При первых симптомах инфекционного заболевания медики советуют придерживается постельного режима с избеганием физических нагрузок. Такая рекомендация о необходимости отдыхать отнюдь не случайна. Николай Крючков сообщил в интервью, что инфицирование становится стрессом для организма. Если в такой период человек продолжает чем-то заниматься, переносит болезнь на ногах, это серьезно подрывает ресурсы организма, который уже испытывает сильнейшее напряжение.Специалист предупредил, что перенесенная на ногах инфекция дает осложнения на легкие и сердце. В частности возрастают риски воспаления легких (пневмония), воспалительного процесса в сердечной мышце (миокардит). Вдобавок когда заболевшие люди сохраняют свою активность, увеличивается вероятность распространения заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы отличия свиного гриппа от COVID-19.

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