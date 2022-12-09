Врач Поздняков назвал отличия свиного гриппа от COVID-19
Коронаирусная инфекция COVID-19 больше не проявляется теми специфическими симптомами, которые выделяли ее на фоне других инфекций в период пандемии, заявил инфекционист Андрей Поздняков.
В России начал «бушевать» свиной грипп (штамм гриппа А (H1N1), при этом врачи констатируют: коронавирус, державший всех в страхе больше двух лет, никуда не исчез и тоже продолжает заражать людей. Врач Поздняков назвал в интервью отличия свиного гриппа от COVID-19.
«Клинически ковид и грипп в типичных случаях отличить все же можно», - сказал медик, беседуя с «Российской газетой».
Поздняков отметил: специфические характеристики заражения коронавирусом, наблюдавшиеся в начале пандемии, – теперь отсутствуют. Фактически COVID-19 превратился в рядовую респираторную инфекцию, и по своей симптоматике стал практически неотличим от простуды.
Врач назвал признаки коронавирусной инфекции, актуальные на сегодняшний день.
- Насморк.
- Кашель.
- Лихорадка с субфебрильной температурой.
- Определенная интоксикация организма.
«Клинические симптомы штамма гриппа А (H1N1): фебрильная лихорадка, то есть температура 39 градусов и выше, причем стартует заболевание резко, также выражены симптомы интоксикации, ломота в теле, а насморк и кашель возникают позже», - объяснил Поздняков.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что часть людей болеют свиным гриппом бессимптомно.
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Андрей Поздняков
Здоровье
врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь»
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