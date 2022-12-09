Врач Поздняков назвал отличия свиного гриппа от COVID-19

«Клинически ковид и грипп в типичных случаях отличить все же можно», - сказал медик, беседуя с «Российской газетой».

Насморк.

Кашель.

Лихорадка с субфебрильной температурой.

Определенная интоксикация организма.

«Клинические симптомы штамма гриппа А (H1N1): фебрильная лихорадка, то есть температура 39 градусов и выше, причем стартует заболевание резко, также выражены симптомы интоксикации, ломота в теле, а насморк и кашель возникают позже», - объяснил Поздняков.

В России начал «бушевать» свиной грипп (штамм гриппа А (H1N1), при этом врачи констатируют: коронавирус, державший всех в страхе больше двух лет, никуда не исчез и тоже продолжает заражать людей. Врач Поздняков назвал в интервью отличия свиного гриппа от COVID-19.Поздняков отметил: специфические характеристики заражения коронавирусом, наблюдавшиеся в начале пандемии, – теперь отсутствуют. Фактически COVID-19 превратился в рядовую респираторную инфекцию, и по своей симптоматике стал практически неотличим от простуды.Врач назвал признаки коронавирусной инфекции, актуальные на сегодняшний день.Таким образом, от свиного гриппа ковид отличается так же, как простуда – ему свойственно более мягкое течение и поступательное развитие, когда ухудшение самочувствия происходит по нарастающей. Клиника гриппа – более выраженная, резкая, тяжелая: очень сильное недомогание, высокая температура ощущаются заболевшим человеком практически сразу. В свою очередь, при гриппе позднее возникает кашель – лишь на второй или третий день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что часть людей болеют свиным гриппом бессимптомно

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