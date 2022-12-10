Врач Демьяновская назвала опасности, связанные с посещением сауны и бани

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посещение сауны

Врач Екатерина Демьяновская предупредила россиян, что прием алкоголя в сауне или бане категорически запрещен.

Демьяновская рассказала в интервью о той опасности, которую представляет собой для здоровья употребление алкогольных напитков в бане или сауне. Медик отметила, что спиртное содействует расширению сосудов, повышению давления, учащению сердцебиения. Тот же эффект производит и тепловое воздействие. Таким образом, если человек при посещении бани употребляет алкоголь, его организм испытывает двойную нагрузку на сердце и сосуды.

Помимо этого Демьяновская посоветовала избегать приема пищи (особенно плотного) в преддверии банных процедур. Процесс пищеварения связан с усилением кровоснабжения в верхних отделах ЖКТ. В свою очередь, жаркая атмосфера бани или сауны стимулирует приток крови в поверхностные слои тела. У человека, который поел перед посещением бани, может возникнуть недостаток кровообеспечения таких органов как сердце и мозг.

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«Это может привести к обеднению кровоснабжения головного мозга, сердца, что увеличивает риск ишемии, обморочных состояний, ортостатической гипотензии», - предупредила Демьяновская, беседуя с RT.

Врач подчеркнула, что посещение бани требует такой же ответственности, как серьезные занятия спортом.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное употребление сыра делает этот продукт опасным для здоровья.

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Екатерина Демьяновская
Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-неврлог, кандидат медицинских наук
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