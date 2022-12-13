Врач Тимаков рассказал, какие препараты могут уничтожать вирус гриппа

«Есть препараты, например, на основе осельтамивира, которые «убивают» вирусы гриппа, в том числе свиного», - сообщил медик, беседуя с aif.ru.

Врач Тимаков рассказал о том, какие препараты способны «убивать» вирусные частицы гриппа.Евгений Тимаков подчеркнул: при подтвержденном диагнозе гриппа специфическое лечение должно начинаться в первый же день. В то же время инфекционист констатировал, что использование противогриппозных препаратов эффективно только при гриппе, в случае заражения другими вирусами они не действуют. Более того, врач предупредил, что необоснованный прием лекарств может давать побочные эффекты, в частности, негативно воздействовать на желудочно-кишечный тракт.Тимаков добавил, что самостоятельно выявить грипп можно, используя экспресс-тесты. Также понять, что возник грипп можно по тому, что им уже болеет кто-то из окружения в семье или на работе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что московские врачи Андрей Звонков и Анна Землянухина поделились рекомендациями по поводу лечения свиного гриппа. Медики посоветовали обращать внимание на кашель: если сильный кашель и одышка появляются в первые дни заболевания, это может говорить о высоком риске пневмонии.

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