Врачи рассказали, как лечить свиной грипп

«Если уже в первые дни болезни появляется кашель и даже одышка, на такой симптом обязательно нужно обращать и свое и внимание врача, потому что может быть большая вероятность развития пневмонии», - сказала врач в интервью «Парламентской газете».

Врач Землянухина отметила, что болезнь, вызванная заражением гриппом, может длиться дольше двух недель. Начальная стадия заболевания характеризуется высокой температурой. Кроме того, при свином гриппе возникает подверженность ларингитам, бронхитам, бронхопневмонии.Земянухина заявила, что при заболевании гриппом нужно обращать внимание на то, как человек кашляет. Сильный кашель, возникающий в самом начале инфекции, – неблагоприятный знак.Врач Андрей Звонков добавил, что у детей, заболевающих гриппом, опасным симптомом является высокая температура. Терапевт настоятельно рекомендовал контролировать состояние жара у детей. Из-за небольшой площади тела они могут очень быстро нагреваться до критических состояний – так, за два часа температура у ребенка порой увеличивается до 39 градусов, что опасно своими последствиями.В свою очередь, взрослым людям Звонков посоветовал по возможности терпеть, не принимая жиропонижающих, температуру тела в 38 градусов, поскольку во взрослом организме благодаря ей гибнет вирус. Если же состояние жара на такой отметке градусника переносится очень тяжело, его следует сбивать.Также медики порекомендовали при лечении свиного гриппа использовать обильное питье, не содержащее сахар. Из лекарств – жаропонижающие, сосудосуживающие (для носа), антигистаминные, противокашлевые.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько эффективно носить маски для защиты от заражения гриппом.

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