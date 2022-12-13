Симптомы ОРВИ, которые требуют вызова скорой помощи

«Скорую нужно вызывать в том случае, когда у пациента возникают рвота, сыть, нарушение сознания или судорожный симптом», - уточнил Александр Балабушевич в комментарии изданию АИФ Новосибирск.

Врач Балабушевич констатировал, что львиная доля заболевающих ОРВИ людей – более 90 процентов – переносят инфекцию достаточно легко. Такие пациенты не нуждаются в госпитализации. По словам медика, обратиться в поликлинику при необходимости они могут самостоятельно.В то же время существуют признаки, которые требуют немедленного реагирования и вызова скорой помощи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие препараты могут уничтожать вирус гриппа.

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