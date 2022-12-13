Симптомы ОРВИ, которые требуют вызова скорой помощи

2 296 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-sitting-in-bed-blowing-nose-with-napkin_4167100.htm#query=cold&position=10&from_view=search&track=sph
ОРВИ

Признаки респираторной инфекции, говорящие о значительном ухудшении заболевшего и необходимости вызывать скорую помощь, назвал врач Александр Балабушевич.

Врач Балабушевич констатировал, что львиная доля заболевающих ОРВИ людей – более 90 процентов – переносят инфекцию достаточно легко. Такие пациенты не нуждаются в госпитализации. По словам медика, обратиться в поликлинику при необходимости они могут самостоятельно.

В Санкт-Петербурге заболел каждый пятый медик "скорой"


В то же время существуют признаки, которые требуют немедленного реагирования и вызова скорой помощи.

Врач Живов рассказал, какие возможные симптомы COVID-19 требуют вызова «Скорой»


«Скорую нужно вызывать в том случае, когда у пациента возникают рвота, сыть, нарушение сознания или судорожный симптом», - уточнил Александр Балабушевич в комментарии изданию АИФ Новосибирск.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие препараты могут уничтожать вирус гриппа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Балабушевич
Александр Балабушевич
Здоровье
главный врач скорой медицинской помощи в Новосибирске
Читать MedikForum.ru в
Реаниматолог Бородкин назвал симптомы, требующие немедленного вызова скорой помощи
Иммунолог Викулов: какие симптомы Омикрон-инфекции не требуют вызова врача
Врач назвал симптомы, требующие немедленного вызова скорой помощи
Теги : респираторные заболевания, обращение к врачам, Александр Балабушевич