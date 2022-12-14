Развитие ДВС-синдрома при свином гриппе увеличивает риск смерти

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заболевание

Для человека, заболевшего свиным гриппом, развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания может означать риск летального исхода в течение суток, сообщил терапевт Павел Воробьев.

Врач рассказал в интервью о наиболее опасном осложнении свиного гриппа, которое выражается в возникновении ДВС-синдрома.

«Главное осложнение при гриппе H1N1 – развитие ДВС-синдрома, которое происходит очень быстро. Обычно это происходит к концу первой недели болезни», - отметил Павел Воробьев, беседуя с URA.RU.

Медик уточнил, что данному синдрому свойственно тромбоорбразование. Если это происходит, человек начинает испытывать одышку, сильнейшую слабость. По словам Воробьева, ухудшение состояния больного при ДВС-синдроме может быстро прогрессировать, в течение дня возможен летальный исход.

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Также врач предупредил об опасности свиного гриппа для молодых людей - именно они бывают подвержены осложнениям:

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«Свиной грипп наиболее опасен для молодых, так как иммунитет у старшего поколения сохраняется долго».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно провести первые три дняпри заболевании гриппом.

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Павел Воробьев
Павел Воробьев
Здоровье
председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор
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