Развитие ДВС-синдрома при свином гриппе увеличивает риск смерти

«Главное осложнение при гриппе H1N1 – развитие ДВС-синдрома, которое происходит очень быстро. Обычно это происходит к концу первой недели болезни», - отметил Павел Воробьев, беседуя с URA.RU.

«Свиной грипп наиболее опасен для молодых, так как иммунитет у старшего поколения сохраняется долго».

Врач рассказал в интервью о наиболее опасном осложнении свиного гриппа, которое выражается в возникновении ДВС-синдрома.Медик уточнил, что данному синдрому свойственно тромбоорбразование. Если это происходит, человек начинает испытывать одышку, сильнейшую слабость. По словам Воробьева, ухудшение состояния больного при ДВС-синдроме может быстро прогрессировать, в течение дня возможен летальный исход.Также врач предупредил об опасности свиного гриппа для молодых людей - именно они бывают подвержены осложнениям:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно провести первые три дня при заболевании гриппом.

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