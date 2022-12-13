Как нужно провести первые три дня при заболевании гриппом

«Если человек заболел гриппом, то ему следует срочно обратиться к медикам и провести первые дни в постели, а не на ногах». – подчеркнул Владимир Чуланов, беседуя с ТАСС.

Чуланов сообщил в интервью, что человеку, почувствовавшему первые симптомы заболевания, нужно поддерживать постельный режим – именно так нужно провести первые три дня при заражении гриппом. Также следует связаться с врачом.Говоря о важности отдыха в первые дни болезни, Чуланов сообщил о необходимости полного исключения физических и умственных нагрузок, включая просмотр телевизора. Помимо этого, меди посоветовал регулярно проветривать комнату.Инфекционист заявил, что грипп является очень серьезным недугом, при заражении им возникают риски значительно навредить здоровью из-за возможных последствий в виде ухудшений в работе сердца, мозга, других органов. Также он добавил, что скорость, с которой организм преодолевает вирус и выздоравливает, зависит от имеющегося иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевтом Абакумовым была озвучена эффективная схема лечения простуды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.