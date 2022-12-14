Когда при свином гриппе может развиться пневмония?
Терапевт Елена Черненко констатировала, что люди, заболевающие свиным гриппом, подвергаются риску развития пневмонии, как вирусной, так и бактериальной.
Врач Черненко рассказала в интервью о резких симптомах, указывающих на начало заболевания гриппом.
«Температура тела быстро поднимается до 39-40 градусов и появляется резкая головная боль, светобоязнь», - сообщила специалист.
Также начавшийся грипп моет вызывать у человека сухой кашель, рвоту. Об этом медик проинформировала, беседуя с изданием «Доктор Питер».
Елена Черненко предупредила, что осложнением свиного гриппа может стать пневмония, вирусная, либо бактериальная. Этим инфекция напоминает коронавсирус, но при гриппе пневмония возникает позднее.
«При гриппе такая пневмония развивается гораздо позже, чем при COVID-19: на седьмой-восьмой день заболевания, а не на третий-пятый».
Специалист добавила, что в случае гриппа может возникнуть также как его осложнение бактериальная пневмония. В этой форме воспаление легких развивается на десятый-двенадцатый день заболевания.
Признаками пневмонии являются повышенная температура, кашель с цветной мокротой и болью в груди, одышка, слабость, боли при дыхании, бледность, потливость, боли в мышцах и суставах. Терапевт уточнила, что определить опасную для человека пневмонию можно по показателям пульсоксиметра. Отметка менее 95 говорит о кислородной недостаточности, при которой нужна госпитализация.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в случае гриппа может возникнуть ДВС-синдром, при котором для человека увеличивается риск смерти.
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Елена Черненко
Здоровье
врач-терапевт
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