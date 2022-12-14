Когда при свином гриппе может развиться пневмония?

«Температура тела быстро поднимается до 39-40 градусов и появляется резкая головная боль, светобоязнь», - сообщила специалист.

«При гриппе такая пневмония развивается гораздо позже, чем при COVID-19: на седьмой-восьмой день заболевания, а не на третий-пятый».

Врач Черненко рассказала в интервью о резких симптомах, указывающих на начало заболевания гриппом.Также начавшийся грипп моет вызывать у человека сухой кашель, рвоту. Об этом медик проинформировала, беседуя с изданием «Доктор Питер».Елена Черненко предупредила, что осложнением свиного гриппа может стать пневмония, вирусная, либо бактериальная. Этим инфекция напоминает коронавсирус, но при гриппе пневмония возникает позднее.Специалист добавила, что в случае гриппа может возникнуть также как его осложнение бактериальная пневмония. В этой форме воспаление легких развивается на десятый-двенадцатый день заболевания.Признаками пневмонии являются повышенная температура, кашель с цветной мокротой и болью в груди, одышка, слабость, боли при дыхании, бледность, потливость, боли в мышцах и суставах. Терапевт уточнила, что определить опасную для человека пневмонию можно по показателям пульсоксиметра. Отметка менее 95 говорит о кислородной недостаточности, при которой нужна госпитализация.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в случае гриппа может возникнуть ДВС-синдром , при котором для человека увеличивается риск смерти.

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