Врач посоветовал не замазывать зеленкой высыпания при ветрянке

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ветрянка

По словам детского хирурга Максима Сергиенко, в случае ветряной оспы обработанная зеленкой сыпь мешает своевременно увидеть возникшее воспаление.

Врач посоветовал не замазывать зеленкой высыпания при ветрянке. Сергиенко отметил, что возникающий у жертв ветряной оспы зуд и расчесывание образуемых папул чреваты инфицированием сыпи, которое способно привести к тяжелым ветряночным абсцессам и флегмонам. Такие образования могут быстро прогрессировать, их последствия бывают фатальными.

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«Первым признаком инфицирования сыпи является покраснение кожи вокруг корочки, а если этот элемент обработан зеленкой, то это просто не видно, потому что все зеленое», – объяснил медик в интервью «Газете.ру».

Ветряночные образования хирург Сергиенко посоветовал  обрабатывать вместо зеленки средствами с цинком. Помимо этого будет полезен прием антигистаминных препаратов.

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Максим Сергиенко
Максим Сергиенко
Здоровье
детский хирург первой категории
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Теги : ветряная оспа, советы врачей, Максим Сергиенко