Врач-трихолог Татьяна Егорова: путающиеся волосы указывают на проблемы со здоровьем

«У людей с повышенной пористостью волоса или тонким его стержнем имеется такая склонность. От спутывающихся волос зачастую страдают блондинки, чьи волосы от природы тонкие, а также женщины с обесцвеченными волосами и секущимися кончиками», - пояснила Егорова.

Мнением о том, почему путаются волосы, Татьяна Егорова поделилась в публикации издания «Аргументы и факты». По словам врача, такое спутывание зимой может объясняться действием статического электричества, например, из-за ношения шапки.В целом, за исключением данного фактора, волосы оказываются склонными к спутыванию из-за истончения.В свою очередь, истончение волос может быть обусловлено плохим питанием, при котором возникает дефицит железа, витамина D или других важных питательных веществ для здорового состояния кожи или волос.Заболевания кожи или волос также могут приводить к спутыванию волос. К примеру, волосы могут путаться из-за таких болезней, как фавус (парша), педикулез, грибковая инфекция. Помимо этого, проблема может скрываться в нарушениях волосяных фолликул. Разобраться во всем и установить точную причину, сможет только врач, к которому необходимо обратиться с такой проблемой.Татьяна Егорова посоветовала обладателям путающихся волос расчесываться деревянными или другими расческами, которые бы препятствовали образованию статического электричества. Приобретать такие расчески лучше в специализированных магазинах.После мытья головы в стержень волоса полезно втирать репейное масло – это помогает шевелюре стать более плотной и блестящей, добавила врач-трихолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют омоложению кожи.