Педиатр назвал допустимое для детей количество конфет за день
Врач-педиатр Исмаил Османов советует родителям следить за тем, чтобы ребенком не был быстро съеден сладкий новогодний подарок.
Новогодние праздники немыслимы без лакомств. Педиатр Османов назвал в интервью допустимое для детей количество конфет за день
«Детям 4-6 лет можно позволить съесть за день две конфеты из сладкого новогоднего подарка, детям 7-10 лет - две-три штуки, для детей постарше три конфеты – это предел», - уточнил медик, беседуя с РИА Новости.
Османов назвал конфеты сложным для пищеварения продуктом с крайне высокой концентрацией углеводов, жиров. Переваривание конфет повышает нагрузку на желудок, поджелудочную железу и печень, которым приходится вырабатывать больше ферментов. Особенно вредно есть их натощак – это нарушает работу пищеварительной системы и вдобавок способствует резкому всплеску уровней сахара в крови и инсулина.
Педиатр подчеркнул, что даже эпизодическое переедание сладким может стать ударом по детскому организму и вызвать ряд неблагоприятных симптомов.
«Быстро съеденный сладкий новогодний подарок может спровоцировать пищевую аллергию и нарушение пищеварения, вызвать боли в животе, запор, тошноту и рвоту», - предостерег специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к молочному шоколаду может спровоцироватьпроблемы с почками.
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Исмаил Османов
Здоровье
главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой
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