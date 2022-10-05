Педиатр назвал лучшие продукты для развития детей
Американский педиатр Джордж Фукс назвал капусту и шпинат теми продуктами, которые нужно обязательно включить в рацион ребёнка. Это связано с их способностью влиять на развитие детей.
Довольно часто родители включают в детскую диету самые разные витаминные добавки, считая что таким образом они разом решают проблему обеспечения молодого организма всеми питательными веществами. Однако, по мнению педиатра Фукса, бесконтрольное использование таких добавок грозит больше вредом, чем возможной пользой. Гораздо лучше, если все необходимые питательные вещества ребёнок получит с обычной пищей.
В первую очередь туда нужно добавлять такие овощи, как капуста, шпинат и брокколи. Также пригодятся батат, тыква, морковка, которые содержат большое количество витамина А. К сожалению, все эти продукты особой популярностью у детей не пользуются, и приучить к ним довольно сложно. А вот бананы ребёнок будет есть с большим удовольствием. В качестве гарнира к вторым блюдам лучше использовать коричневый рис и другие цельнозерновые продукты, а также зелёные овощи, содержащие большое количество витаминов группы B.
Полезны для детей апельсины, дыни, клубника, помидоры и сладкий перец за счёт высокого содержания витамина C. Наконец, витамин D во множестве содержится в молочных продуктах, жирной рыбе, куриных яйцах и тунце. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Джордж Фукс
Медицина
Педиатр больницы Университета Кентукки
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