Отказ от алкоголя может улучшить состояние печени с циррозом

«Пациенты, полностью отказавшиеся от алкоголя, не только значительно реже страдают осложнениями цирроза печени, но и живут значительно дольше».

Ученые, представляющие медицинский университет Вены, констатировали, что полный отказ от алкоголя улучшает состояние печени с циррозом и делает более оптимистичным прогноз заболевания. Вывод об этом был сформулирован в процессе клинического исследования. Полученные учеными данные опубликовал журнал Clinical Gastroenterology and Hepatology.В рамках исследования специалистами были проанализированы данные 320 человек, которым диагностировали алкогольный цирроз печени. Изучив на их состоянии эффект отказа от спиртного, исследователи пришли к следующему заключению:Цирроз, характеризуемый рубцеванием печеночной ткани, является необратимым состоянием. Ученые отмечают, что даже полностью исключая выпивку, люди с циррозом печени подвергаются достаточно высоком риску опасный осложнений. При данной патологии важны регулярные медицинские осмотры и оценка риска портальной гипертензии (повышение давления в венах, транспортирующим кровь из ЖКТ в печень).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на воспаление поджелудочной железы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.