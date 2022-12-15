Отказ от алкоголя может улучшить состояние печени с циррозом
При полном воздержании от алкоголя люди с циррозом печени могут рассчитывать на продление жизни, установили австрийские гепатологи.
Ученые, представляющие медицинский университет Вены, констатировали, что полный отказ от алкоголя улучшает состояние печени с циррозом и делает более оптимистичным прогноз заболевания. Вывод об этом был сформулирован в процессе клинического исследования. Полученные учеными данные опубликовал журнал Clinical Gastroenterology and Hepatology.
В рамках исследования специалистами были проанализированы данные 320 человек, которым диагностировали алкогольный цирроз печени. Изучив на их состоянии эффект отказа от спиртного, исследователи пришли к следующему заключению:
«Пациенты, полностью отказавшиеся от алкоголя, не только значительно реже страдают осложнениями цирроза печени, но и живут значительно дольше».
Цирроз, характеризуемый рубцеванием печеночной ткани, является необратимым состоянием. Ученые отмечают, что даже полностью исключая выпивку, люди с циррозом печени подвергаются достаточно высоком риску опасный осложнений. При данной патологии важны регулярные медицинские осмотры и оценка риска портальной гипертензии (повышение давления в венах, транспортирующим кровь из ЖКТ в печень).
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