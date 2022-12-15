В Роспотребнадзоре назвали необходимую частоту стирки для постельного белья

«Простыни, пододеяльники и наволочки должны регулярно подвергаться очистке, ведь в них могут накапливаться частицы пота, мелкой грязи, перхоти и волос», - отметила Матросенко, беседуя с радио Sputnik.

«Редкая стирка постельных принадлежностей может стать причиной раздражения слизистых оболочек, насморка и слезотечения. В некоторых случаях из-за этого начинается астма», - предупредила Маргарита Матросенко.

Эксперт объяснила в интервью, почему белье, которым заправляется постель, нужно регулярно менять и стирать.Специалист Роспотребнадзора добавила, что загрязняющие белье частицы служат питанием для клещей и других микроорганизмов, способных размножаться там, где человек постоянно спит. Продукты их жизнедетельности действуют на человеческий организм как аллерген.Гигиенист посоветовала стирать белье при температуре воды в 60–70 градусов. После стирки в более прохладной воде – проглаживать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасен резкий подъем с постели после пробуждения.

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