Чем опасен резкий подъем с постели после пробуждения

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пробуждение от сна

Резкий подъем тела может вызвать ухудшение самочувствия из-за существенного изменения артериального давления.

Терапевт Татьяна Романенко объяснила в интервью, чем опасен резкий подъем с постели после пробуждения.

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«При резком подъеме с кровати у человека моментально изменяется артериальное давление, что может привести к ухудшению самочувствия», - отметила врач, беседуя с «Москвой 24».

Специалист добавила, что в этом случае возникает гипотония, и в связи с падением давления в головной мозг перестает поступать достаточный объем крови, кислорода. У человека может случиться обморочное состояние.
Романенко добавила, что попытка быстро идти или бежать после резкого подъема с места может закончиться падением. Во избежание негативных последствий врач посоветовала подниматься медленно – как со стула, так и после пробуждения.

Трудный подъем и плохое самочувствие после сна говорят о нарушениях


«Сначала необходимо опустить ноги, затем немного посидеть на кровати и только после этого встать», - поделилась рекомендацией Татьяна Романенко.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Татьяна Романенко назвала симптомы, возникающие на фоне воспаления поджелудочной железы.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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