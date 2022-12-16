Врач Георгиева назвала бесполезные меры при лечении простуды и гриппа

«Назначение антибиотиков при ОРВИ не только бесполезно, но и опасно. Прием антибиотиков на течение вирусной инфекции никак не повлияет, а вот аллергическую реакцию или резистентность может запросто вызвать» - сказала Георгиева, беседуя с «Лентой.ру».

«Не нужно съедать целый лимон или пачку аскорбинки за раз. Ничего, кроме аллергической реакции, вы не получите», - констатировала врач.

Врач рассказала в интервью о способах лечения ОРВИ, которые на самом деле не дают терапевтического эффекта. В частности, Нэя Георгиева отметила, что простуда и грипп во многих случаях не требуют активного использования лекарственных препаратов – в основном, больному нужен отдых, обильное питье и жаропонижающие, актуальные только при значительном повышении температуры. Но сами пациенты иногда считают, что им нужны сильнодействующие препараты – например, антибиотики. Даже медработники порой ошибочно прописывают антибиотики в случаях затяжного кашля, хотя при этом отсутствует подтверждение бактериальной инфекции.Врач заявила, что подобная мера не только бесполезна при лечении простуды и гриппа, но и потенциально опасна.Кроме того, к бесполезном мерам лечения респираторных инфекций специалист отнесла паровые ингаляции, манеру парить ноги, применение горчичников, растирание груди каким-нибудь животным жиром.Также специалист посоветовала не использовать при ОРВИ пищевых добавок (БАДов) и не прибегать к чрезмерным дозам витаминов и полезных продуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученый-инфекционист Владимир Никифоров рассказал , какими должны быть первые действия при гриппе.

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