Как быстро проявляются симптомы свиного гриппа после заражения?

«Минимальный инкубационный период от момента заражения до первых симптомов может составлять несколько часов», - приводят ее слова РИА Новости.

«Свиной грипп, коронавирус и другие респираторные инфекции начинаются одинаково – с повышения температуры и общего недомогания», - сказала об этом Анна Попова.

Попова констатировала: если человек инфицируется вирусом свиного гриппа, начальные симптомы заболевания могут проявиться в течение весьма короткого срока. Время их возникновения зависит от того, в какой дозе инфекционный возбудитель проникает в организм, а также от способности его иммунной системы сопротивляться вирусу.По словам Анны Поповой, инкубационный период при заражении свиным гриппом составляет максимум неделю. В некоторых случаях первые признаки становятся заметными уже спустя два часа после инфицирования.Главный санитарный врач страны также отметила, что по симптомам недомогания, ощущаемым заболевшим человеком, практически невозможно самостоятельно определить, какая именно инфекция его поразила – свиной грипп, ковид или другие ОРВИ. Сделать это могут только медики посредством анализов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы «три первых шага», которые нужно выполнить при подозрении на ОРВИ.

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