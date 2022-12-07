Как быстро проявляются симптомы свиного гриппа после заражения?
Узнать о случившемся заражении свиным гриппом можно очень быстро, об этом заявила возглавляющая Роспотребнадзор Анна Попова.
Попова констатировала: если человек инфицируется вирусом свиного гриппа, начальные симптомы заболевания могут проявиться в течение весьма короткого срока. Время их возникновения зависит от того, в какой дозе инфекционный возбудитель проникает в организм, а также от способности его иммунной системы сопротивляться вирусу.
По словам Анны Поповой, инкубационный период при заражении свиным гриппом составляет максимум неделю. В некоторых случаях первые признаки становятся заметными уже спустя два часа после инфицирования.
«Минимальный инкубационный период от момента заражения до первых симптомов может составлять несколько часов», - приводят ее слова РИА Новости.
Главный санитарный врач страны также отметила, что по симптомам недомогания, ощущаемым заболевшим человеком, практически невозможно самостоятельно определить, какая именно инфекция его поразила – свиной грипп, ковид или другие ОРВИ. Сделать это могут только медики посредством анализов.
«Свиной грипп, коронавирус и другие респираторные инфекции начинаются одинаково – с повышения температуры и общего недомогания», - сказала об этом Анна Попова.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы «три первых шага», которые нужно выполнить при подозрении на ОРВИ.
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Анна Попова
Здоровье
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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