Прогревать нос при насморке опасно из-за возможных осложнений

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заложенный нос

Отоларинголог Ольга Палажук предупредила о риске опасных осложнений из-за процедур с прогреванием носа.

ЛОР-врач Палажук рассказала в интервью, что манера прогревать нос при насморке может вести к сепсису, фронтиту, менингиту.

«Нос категорически нельзя греть при повышенной температуре тела. В противном случае она может подняться еще сильнее», - добавила медик, беседуя с «Москвой 24».

Также Палажук предупредила об опасности нагрева носа в случаях появления в нем плотных корок или выделения слизи в виде сгустков.

Вдобавок нельзя греть нос, если в слизи имеются вкрапления крови. Нагревание может поспособствовать более активному кровотечению.

«Нельзя греть нос при гнойных выделениях. Есть риск, что инфекция может пойти дальше и вызвать такие осложнения, как фронтит, менингит и сепсис», - дополнительно проинформировала врач Палажук.

Специалист уточнила, что к появлению гнойных выделений ведут аденоиды, хронический гайморит, полипы в носу.

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Также ЛОР-врач посоветовала не выполнять самостоятельных ингаляций и прогревания носа, если заболевание при случившемся заражении ОРВИ длится уже пять дней.

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Ольга Палажук
Ольга Палажук
Здоровье
врач-отоларинголог
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Теги : насморк, опасность для здоровья, Ольга Палажук