Врач объяснил опасность приема антибиотиков при простуде и гриппе

«Важно помнить, что ОРВИ, включая грипп, аденовирусную инфекцию и некоторые другие, вызываются вирусами, на которые антибиотики не действуют»,- сказал Чуланов ТАСС.

Врач констатировал в интервью, что антибиотики не помогают вылечить ОРВИ, к которым относятся простуда и грипп.Специалист подчеркнул, что данные препараты не просто бесполезны для терапии простуды и гриппа – их использование может серьезно навредить организму. Чуланов отметил: действие антибиотиков направлено на уничтожение патогенных бактерий, но пострадать от него могут также бактерии, необходимые для регулирования иммунитета, поддержания здоровья. Уничтожение этих полезных микроорганизмов чревато ослаблением защитных ресурсов организма, снижением иммунитета, частыми заболеваниями.Чуланов подчеркнул, что антибиотики должны назначаться исключительно врачом при наличии симптомов бактериальной инфекции.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасности процедур с прогреванием носа при насморке.

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