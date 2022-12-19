Люди с частыми головными болями бывают больше подвержены и другим заболеваниям

«Результаты показали, что люди, у которых часто возникают кластерные головные боли, более чем в три раза чаще страдают болезнями сердца, психическими расстройствами и неврологическими заболеваниями».

Специалисты Каролинского института в Стокгольме (Швеция) провели исследование, проанализировав состояние здоровья 3240 человек с кластерными головными болями. Данные об их здоровье они сравнили с показателями людей без головных болей (162 000 человек того же возраста).В результате учеными был сделан вывод, что люди, у которых часто возникают кластерные головные боли, бывают больше подвержены и другим заболеваниям. Данное заключение ученых опубликовал журнал Neurology.Комментируя результаты проделанной работы, ведущий автор исследования Кэролайн Ран констатировала:Кластерные головные боли характеризуются достаточно интенсивным болевым ощущением в одной половине головы. Такие боли, как правило, начинаются в области одного глаза, а затем распространяются на близлежащие участки. Точная причина их возникновения не ясна, хотя известно, что они определенным образом связаны с активностью гипоталамуса. Иногда приступы кластерной головной боли вызываются курением, употреблением алкоголя или сильным запахом духов, краски, бензина.Авторы исследования отмечают, что головные боли могут быть отражением имеющегося воспаления в чувствительных к боли структурах. Вызывать это воспаление могут скрытые заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильная головная боль может быть симптомом начавшегося менингита

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.