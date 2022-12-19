Плохо контролируемый стресс в несколько раз повышает риск инсульта

«Когда стресс не контролируется, он может привести к развитию ряда осложнений со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, болезни сердца, ожирение, диабет», - информирует Express Health.

«Организм может более серьезно реагировать на стресс, вызванный факторами, находящимися вне контроля человека. Риск инсульта при этом увеличивается на 31 процент при возникновении всего двух или более стрессовых событий. Такие события, независимо от того, происходят они дома или на работе, связаны с высоким риском как ишемического, так и геморрагического инсульта», - цитирует ученых журнал Network Open.

Считается, что стресс опасен, когда он становится хроническим, однако новые исследования показывают, что даже эпизодические стрессовые события способны повышать вероятность сосудистых катастроф, включая инсульт. Специалисты констатируют, что разрушительное действие стресса обуславливается, в первую очередь, тем, как на него реагируют.В свою очередь, специалисты Канадского фонда сердца и инсульта заявили, что стресс повышает уровень сахара и жира в крови, из-за чего возрастает вероятность образования тромбов и их перемещения к сердцу или мозгу с последующим развитием сердечного приступа или инсульта.Новое исследование, проведенное Университетом Голуэй (University of Galway), подтвердило данную закономерность. Ученые заявили, что чем хуже контролируется стресс, тем выше риск развития смертельно опасных сосудистых состояний. Например, когда человек подвергается сильному стрессу на работе, вероятность ишемического инсульта для него увеличивается в два раза выше, а геморрагического инсульта – в пять раз.Влияние стресса было изучено на примере 26 000 человек. Ученые обнаружили, что риск инсульта был ниже у тех людей, которые лучше контролировали события, происходящие на работе и в семье. Исследователи отмечают, что наличие такого контроля тесно связано с образом жизни и привычками людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные состояния могут вызывать одышку.

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