Врач Юнусова назвала опасные причины постоянно мерзнущих рук и ног

«Одной из частых причин постоянно мерзнущих рук и ног является дефицит железа, в результате которого происходит гипоксия. Железо является ключевым компонентом гемоглобина – особого белка, обеспечивающего связывание кислорода с клетками крови», - объяснила Юнусова «Газете.Ru».

Невролог Юнусова прокомментировала в интервью те факторы, которые могут объяснять постоянно мерзнущие у человека руки и ноги. Специалист отметила, что эта проблема может сохраняться практически в любое время года, и если конечности остаются холодными в тепле, а при понижении градуса вовсе становятся окоченевшими и не согреваются, это может указывать на имеющееся серьезное или опасное нарушение. Например, на железодефицитную анемию, с которой, в свою очередь, могут быть связаны патологии других органов.Другая причина чрезмерной зябкости и повышенной чувствительности к холоду – это эндокринные нарушения. Зачастую «мерзлявость» говорит о проблемах с щитовидной железой. Помимо холодных конечностей на них также могут указывать отеки лица, опухшие веки, слишком сильная сухость кожи.Еще одной опасной причиной постоянного замерзания является сердечная недостаточность. По словам Юнусовой, данную патологию также выдают бледность кожи и склонность к отекам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с частыми головными болями бывают больше подвержены и другим заболеваниям

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