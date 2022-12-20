Панические атаки могут возникать из-за скрытых заболеваний

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паническая атака

По словам врача-психиатра Александры Павловой, панические атаки в некоторых случаях возникают как симптом скрытых заболеваний, например, сердечных.

Павлова сообщила в интервью, что люди, подверженные паническим атакам, могут страдать от панического расстройства и других тревожных расстройств. В то же время панические атаки могут возникать из-за скрытых заболеваний.

Психиатр отметила, что острые состояния паники сопряжены с биохимическими процессами, вызывающими выброс в кровь глюкокортикоидов и адреналина, усиленное сердцебиение и учащенное дыхание. Также при этом происходит перераспределение кровотока, охлаждаются и немеют конечности. Другие недомогания, возникающие в моменты панических атак – это нехватка воздуха, ощущение озноба и головокружения, потливость.

Беседуя с «Российской газетой», доктор Павлова предупредила:

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«При некоторых соматических заболеваниях могут развиваться состояния, по признакам очень похожие на паническую атаку. Такая картина может наблюдаться при бронхиальной астме, сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертиреозе, феохромоцитоме, эпилепсии».

Врач подсказала, что отличить скрытые заболевания от приступов паники можно с помощью  лабораторных и диагностических исследований.

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Александра Павлова
Александра Павлова
Здоровье
врач-психиатр
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Теги : панические атаки, признаки болезней, Александра Павлова