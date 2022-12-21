Врач объяснил, какие способы лечения гриппа являются недопустимыми

«Крепкий алкоголь может привести к обезвоживанию, которое повышает риск сосудистого спазма. При гриппе сосуды и так страдают», - отметил Андрей Поздняков.

«При гриппе нужно потреблять много жидкости – воду и любые безалкогольные напитки. Снижать температуру, если она поднялась выше 38,5, применять муколитики, промывать нос, то есть проводить симптоматическое лечение. Если в первые двое суток было доказано, что это грипп, может быть назначена этиотропная терапия осельтамивиром или другими препаратами», - резюмировал инфекционист.

Поздняков объяснил в интервью, какие способы лечения гриппа являются недопустимыми. В частности, врач посоветовал не пользоваться так называемыми народными методами – например, предполагающими употребление алкоголя.Кроме того, заболевшим гриппом недопустимо париться в бане при наличии повышенной температуры (даже на уровне 37 градусов). Рост температуры тела является свидетельством активации иммунных ресурсов в борьбе с вирусом – для организма это уже серьезная нагрузка. Дополнительный нагрев в условиях бани лишь поспособствует ее увеличению, что станет для тела сильнейшим напряжением. В тех случаях, когда у человека имеются хронические проблемы со здоровьем, посещение бани при ОРВИ может спровоцировать развитие непредвиденных ухудшений или критических состояний из-за эффекта перегрузки.Также недопустимым способом лечения гриппа является прием антибиотиков, подчеркнул врач, беседуя с изданием «Известия». Поздняков констатировал, что такое «лечение» может разрушительно влиять на флору кишечника, в котором из-за этого будут множиться патогенные микроорганизмы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько вероятно в сезон гриппа заболеть им во второй раз.

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