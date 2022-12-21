Заболеть гриппом повторно вполне возможно

«Если иммунная система недостаточно отвечает на вирусы, риск повторно заболеть гриппом может быть», - констатировала медик.

«Тестируется и определяется в основном свиной вирус гриппа А. Но если это будет вирус гриппа А, его подвид, или подвид вируса гриппа В, то тест может давать все равно точно такой же результат несмотря на то, что человек болеет другой разновидностью гриппа».

Врач Сафонова сообщила в интервью, что сезон ОРВИ длится достаточно долго, до конца апреля. За столь длительный период времени некоторые люди могут заболеть тем же гриппом повторно.Анна Сафонова отметила, что при инфекционном заболевании взаимодействуют микро- и макроорганизмы. Степень ответа организма на эти вирусы может оказаться недостаточно сильной. Тогда и начинается заболевание.Врач предупредила, что люди, переболевшие в начале сезона гриппом, вызываемым вирусом типа А, позднее могут подвергнуться воздействию вируса типа В. По словам медика, в периоды, когда эпидемия начинается и заканчивается, типы вируса часто сменяют друг друга. У человека, переболевшего из-за заражения одним типом, может, как сказала Сафонова «Известиям», не сработать спустя время «перекрестный иммунитет» при столкновении с другим типом.Другой врач Владимир Сибирский, в свою очередь, сообщил, что тесты при заболевании разными подвидами гриппа будут показывать один результат.Для профилактики ослабления иммунитета врач Сафонова посоветовала вакцинироваться от гриппа даже уже однажды переболевшим людям. Прививку можно сделать, когда после выздоровления пройдет четыре недели, уточнила она.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые симптомы после перенесенного гриппа требуют обращения к врачу.

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