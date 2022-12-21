Неприятный запах изо рта может быть признаком заболевания легких
Стойкий неприятный запах изо рта может возникать из-за основных проблем со здоровьем, которые требуют медицинской помощи.
Отталкивающий запах изо рта – галитоз – обычно связывают с плохим состоянием зубов или десен, однако большое количество его случаев бывает обусловлено другими нарушениями. По данным Журнала исследований в области медицины и стоматологии (Journal of Research in Medical and Dental Scienc), примерно каждый десятый случай галитоза провоцируется «проблемами вне полости рта».
В частности, неприятный запах изо рта может быть признаком заболевания легких.
«Среди нарушений, вызывающих неприятный запах изо рта, специалисты выделяют абсцессы носоглотки и инфекции нижних дыхательных путей, такие как бронхоэктазы, рак гортани, абсцесс легкого, хронический бронхит, астму, муковисцидоз, интерстициальные заболевания легких и пневмонию», - проинформировал журнал.
Пневмония. Представляет собой бактериальную или вирусную инфекцию в легких. При пневмонии воздушные мешочки легких (альвеолы) воспаляются и наполняются мокротой или гноем. Это вызывает серьезные приступы кашля с отделением содержимого альвеол и способствует неприятному запаху изо рта.
Бронхит. Возникает, когда бронхи (трубки, ответственные за перенос воздуха в легкие) инфицируются и отекают. Это вызывает сильный кашель, который сопровождается зловонной слизью и неприятным «ароматом» изо рта.
Астма. Люди с астмой, как правило, испытывают трудности с дыханием и получением достаточного количества кислорода. Многие астматики из-за этого начинают дышать ртом, а не носом, что создает проблему сухости во рту. Сухость, в свою очередь, содействует появлению галитоза.
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