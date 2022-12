«Среди нарушений, вызывающих неприятный запах изо рта, специалисты выделяют абсцессы носоглотки и инфекции нижних дыхательных путей, такие как бронхоэктазы, рак гортани, абсцесс легкого, хронический бронхит, астму, муковисцидоз, интерстициальные заболевания легких и пневмонию», - проинформировал журнал.

Отталкивающий запах изо рта – галитоз – обычно связывают с плохим состоянием зубов или десен, однако большое количество его случаев бывает обусловлено другими нарушениями. По данным Журнала исследований в области медицины и стоматологии (Journal of Research in Medical and Dental Scienc), примерно каждый десятый случай галитоза провоцируется «проблемами вне полости рта».В частности, неприятный запах изо рта может быть признаком заболевания легких.Представляет собой бактериальную или вирусную инфекцию в легких. При пневмонии воздушные мешочки легких (альвеолы) воспаляются и наполняются мокротой или гноем. Это вызывает серьезные приступы кашля с отделением содержимого альвеол и способствует неприятному запаху изо рта.Возникает, когда бронхи (трубки, ответственные за перенос воздуха в легкие) инфицируются и отекают. Это вызывает сильный кашель, который сопровождается зловонной слизью и неприятным «ароматом» изо рта.Люди с астмой, как правило, испытывают трудности с дыханием и получением достаточного количества кислорода. Многие астматики из-за этого начинают дышать ртом, а не носом, что создает проблему сухости во рту. Сухость, в свою очередь, содействует появлению галитоза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с кожей могут быть одним из ранних признаков диабета 2 типа.

