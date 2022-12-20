Ксероз может быть одним из ранних признаков диабета 2 типа

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проблемы с кожей

Возникновение ксероза с повышенной сухостью и шелушением кожи может быть предупредительным сигналом организма о развитии сахарного диабета.

Подавляющее большинство случаев сахарного диабета составляет диабет 2 типа – заболевание, которое возникает у взрослых людей в тесной связи с такими факторами, как избыточный вес и недостаточная физическая нагрузка. Как и в случае любого другого недуга, чем раньше будут обнаружены его симптомы и начато лечение, тем лучше сохранится организм, который при недиагностированном диабете подвергается риску очень опасных осложнений.

Зарубежный специалист, медицинский обозреватель NiceRx Навин Хосла, рассказал в интервью изданию Express о нескольких ранних предупреждающих признаках диабета 2 типа. Эксперт заявил, что одним из них является ксероз – проблемное состояние кожи, возникающее из-за недостатка влаги в ней.

По словам специалиста, появлению ксероза содействует учащенное мочеиспускание, которое «включается» организмом как ответная реакция на повышение уровня сахара в крови. Пытаясь избавиться от излишков сахара, он активирует работу почек и мочевыделительной системы, что может привести к уменьшению количества влаги в тканях тела.

При диабете страдающая от недостатка увлажнения кожа быстро сохнет, шелушится, становится «капризной» и гиперчувствительной, склонной к зуду и жжению. Заметив такое изменение, нужно проконсультироваться с врачом и проверить кровь на содержание сахара посоветовал эксперт.

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Другими симптомами диабета, помимо ксероза и повышенного мочеиспускания, специалист назвал обостренное чувство жажды и голода, усталость, покалывание в руках и ногах, а также помутнение зрения.

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