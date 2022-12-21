Частая зевота может указывать на развитие инсульта

«далеко не всегда зевота говорит о нехватке свежего воздуха – например, интенсивно зевают те, у кого есть синдром обструктивного апноэ».

«Иногда зевота возникает перед началом инсульта, когда еще не развилась катастрофа».

Врач рассказала в интервью о нарушениях, проявляющихся симптомом в виде участившейся зевоты. Существует теория, которая объясняет зевоту как попытку организма заполучить порцию недостающего кислорода. Но врач Романенко заявила «Москве 24», чтоТерапевт объяснила, что люди, страдающие апноэ, многократно просыпаются по ночам из-за возникающих остановок дыхания. Этих пробуждений они впоследствии не помнят, однако днем ощущают сильную сонливость, разбитость, а также часто зевают.Еще одна потенциально опасная причина участившейся зевоты – это нарушение мозгового кровообращения вплоть до развития инсульта. Врач Романенко предупредила:В этом случае, по словам медика, у человека также можно наблюдать асимметрию лица, нарушение речи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятный запах изо рта может быть признаком заболевания легких

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