Частая зевота может указывать на развитие инсульта

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зевота

Терапевт Татьяна Романенко: частая зевота бывает обусловлена развитием опасных для жизни заболеваний.

Врач рассказала в интервью о нарушениях, проявляющихся симптомом в виде участившейся зевоты. Существует теория, которая объясняет зевоту как попытку организма заполучить порцию недостающего кислорода. Но врач Романенко заявила «Москве 24», что

«далеко не всегда зевота говорит о нехватке свежего воздуха – например, интенсивно зевают те, у кого есть синдром обструктивного апноэ».

Терапевт объяснила, что люди, страдающие апноэ, многократно просыпаются по ночам из-за возникающих остановок дыхания. Этих пробуждений они впоследствии не помнят, однако днем ощущают сильную сонливость, разбитость, а также часто зевают.

Еще одна потенциально опасная причина участившейся зевоты – это нарушение мозгового кровообращения вплоть до развития инсульта. Врач Романенко предупредила:

На какие опасные болезни может указывать частая зевота


«Иногда зевота возникает перед началом инсульта, когда еще не развилась катастрофа».

В этом случае, по словам медика, у человека также можно наблюдать асимметрию лица, нарушение речи.

Частая зевота может рассказать об опасных болезнях


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятный запах изо рта может быть признаком заболевания легких.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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Частая зевота может говорить о серьезных болезнях
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На какие опасные болезни указывает частая зевота
Теги : зевота, признаки болезней, Татьяна Романенко